Збираєтесь висадити цибулини квітів, що зберігались протягом зими, але помітили, що вони підсохли? Їх можна оживити.

Передусім звільніть цибулини від зовнішньої оболонки. Далі замочіть у 0,5-відсотковому розчині марганцю або стимуляторі коренеутворення (Епін, Кореневин). Через 10—12 год. висадіть у ґрунт. Цибулини, що підсохли, можна також обгорнути бавовняним полотном, вмоченим у 0,5-відсотковий розчин марганцю. Через 1—2 дні вони годяться для висадки. Або ж очищують від сухих лусочок, укладають денцем донизу в горщик із піском та поливають рожевим розчином марганцівки. Якщо вони живі, то згодом пустять корінці, тоді висаджуйте у ґрунт. Можна розчинити у літровій банці води 1 ч. л. соди та потримати цибулини у цьому розчині протягом 1—2 діб. Або ж так само замочують у настої золи (2 ст. л. на 1 л води).

При виявленні на цибулинах шкідників (найчастіше це трипси) можна обробити перед посадкою інсектицидом типу «Інта-вір» (1 таблетка на 10 л води). Або ж протягом 10 хв. замочують у гарячій воді (55—60 градусів), а потім — у холодній (10—12 градусів). А ще хороший ефект буде, якщо «викупати» цибулини перед посадкою у розчині перекису водню (10 мл на 100 мл води). Так ви їх теж знезаразите.

Щоб не допустити висихання цибулин у подальшому, при зберіганні верхню оболонку посадкового матеріалу не знімайте, бо це призведе до швидкої втрати вологи. Узимку тримайте їх при температурі 2—5 градусів. Це може бути погріб, холодильник, утеплена веранда або лоджія.

Підготувала Лідія ГЕРАЩЕНКО.