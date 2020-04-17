Характерного смаку, що властивий дріжджовий випічці, у цих пасок не буде, оскільки готують їх за принципом кексу. Але їх плюс в тому, що випікати бездріжджові паски просто, швидко, а виходять дуже смачні.

* 250 г борошна

* 250 г м’якого сиру (від 9%)

* 120 г вершкового масла (82,5%)

* 2 яйця

* 150 г цукру

* 0,5 чайної ложки соди

* столова ложка соку лимона

* чверть чайної ложки солі

* чайна ложка ванільного цукру (або дрібка ваніліну)

* цедра 1 лимона (за бажанням)

* 120 г родзинок (цукатів, в’яленої журавлини, вишні)

* яйце для змащення

У підходящу миску вбити яйця і всипати цукор з ваніліном і сіллю. Збити все до збільшення в об’ємі та світлої пухнастої піни, потім додати м’яке масло (заздалегідь дістати з холодильника і залишити на столі). Ще раз все трохи збити і покласти сир. Вибирайте його будь-якої жирності, головне, щоб сир не був зернистим. Перемішати все і всипати борошно. Тісто для сирних бездріжджових пасок виходить густим, але не дуже щільним. Довго не вимішувати — доки зволожиться борошно. Потім додати цедру, родзинки (або інші сухофрукти) і акуратно вмішати в тісто. Буквально перед випіканням додати в тісто гашену соком лимона соду. Тісто для пасок готове. З даної кількості виходить приблизно 3 невеликих паски. Викласти у форми для випічки, зручно використовувати паперові. Важливо розділити тісто порційно таким чином, щоб у кожній формі була однакова кількість. Змастити верхівки яйцем. Випікати сирні паски в розігрітій до 180 градусах духовці 30–40 хв. Перевірити на готовність дерев’яною шпажкою.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.