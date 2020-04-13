Магазинні барвники дають красивий колір яєць, проте містять хімію, яка в процесі варіння може потрапити під шкаралупу. Природній варіант — пофарбувати цибулевим лушпинням, але колір завжди один і той саме. А ви пробували фарбувати яйця чаєм каркаде? Це дуже просто, а результат ну просто вражає. Незважаючи на те що при заварюванні чай яскраво-червоний, колір яєць буде від ніжно-блакитного до бузкового — залежить від того, скільки тримаєте яйця у відварі. І найцікавіше те, що кожне яєчко буде відрізнятися від інших.

Дістаньте білі яйця з холодильника заздалегідь, щоб вони були кімнатної температури і не потріскалися при варінні. Ретельно помийте під проточною водою. Відваріть яйця разом з чайною ложкою солі — вона вбереже шкаралупу від непотрібних нам тріщин. Варіть 10 хв. після закипання, потім остудіть під холодною водою.

У каструльці закип’ятіть 400 мл води, додайте 60 г чаю каркаде (упаковка чаю вагою 80 г коштує 15 грн) і проваріть 10 хв. Відвар процідіть. Зручніше для фарбування використовувати невисоку склянку, бо яйця будете опускати по одному, а не всі відразу. Налийте в склянку готову фарбу. Поруч тримайте все необхідне: шумовку з дірочками (можна і столову ложку), паперові рушники (або рушник із тканини, але непотрібний і старий, оскільки каркаде сильно забарвлює тканину), годинник і яйця. За допомогою ложки акуратно опустіть у відвар яйце. Залиште на 1–1,5 хв. Дістаньте. Промокніть рушником, позбавляючись вологи. Важливо: потрібно лише трохи промочувати рушником яйце, а не витирати його, бо зітрете фарбу. І тут починається справжнє диво: після того, як яйце дістали, його колір змінюється — від блідо-блакитного до яскраво-фіолетового. Якщо колір сподобався, залишайте яйце просохнути. А для більш яскравого кольору опустіть у відвар яйце ще на 1–2 хв. Але довго в відварі яйця не тримайте — від цього вони набудуть сіруватого відтінку. Дайте яйцям кілька хвилин просохнути. Коли вони висихають, фарба чудово схоплюється, і тоді вже яйця можна змащувати олією, щоб вони блищали. Після фарбування 3–4 яєць підігрійте знову відвар, він повинен бути гарячим. Деякі господині додають в натуральні барвники оцет, щоб закріпити колір. Але тут він не потрібен — каркаде і так містить багато кислоти, тож фарба виходить яскравою і добре тримається на шкаралупі.

Зазначимо, що колір в результаті виходить не рівний, а немов би з вкрапленнями та ніжними фіолетовими розводами. Яйця мають такий вигляд, ніби взяті з гнізда екзотичної яскравої пташки.

Діана ШЕПЕЛЬ.