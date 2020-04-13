Нові металопластикові вікна захищені спеціальною плівкою. Після завершення будівельних чи ремонтних робіт її потрібно одразу зняти. Однак, буває, господарі вчасно цього не зробили, і згодом виявляється, що плівка «намертво» приклеїлась до рами. Точніше, верхній шар знімається, а внутрішній – ні. Розв’язати цю проблему можна механічним або хімічним способом.

Плівку, що пристала, можна спробувати зняти з допомогою металевого шкребка чи канцелярського ножа. Кінець плівки акуратно підчепляють гострим кінчиком і тягнуть. Працюють дуже обережно, щоб не подряпати поверхню рами.

Ще один спосіб – скотч (будівельний чи звичайний). Його приклеюють по периметру рами, розрівнюють поверхню рушником і кілька хвилин чекають. Коли скотч відривають, він знімається разом із захисною стрічкою.

У пригоді стане також будівельний або потужний побутовий фен. Плівку обережно нагрівають, після чого зняти її буде досить легко. Важливо при цьому не перегріти пластик. А ще спробувати зняти плівку можна звичайним шкільним ластиком.

Допоможе і технічний спирт (денатурат). Його наливають у пульверизатор та розбризкують на поверхні. За 5 хвилин стрічку підчепляють гострим предметом та видаляють.

Від слідів клею можна позбавитись із допомогою розчинника (уайт-спіриту чи іншого). Однак із ним слід бути обережним, бо може змінити колір пластику.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.