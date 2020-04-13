У народі цибулю-шалот називають кущівкою. Вона утворює гнізда, у яких формується по 25–30 дрібних, дуже щільних цибулинок, а зовні вся рослина виглядає як пишний кущик. Іноді кущівку також називають сорокозубкою або сімейною цибулею.
ЯК І ДЕ ПОСЕЛИТИ
- Кущівка добре росте на легких, багатих гумусом родючих землях. Не любить щільних, перезволожених, а також свіжого гною. Набільш для неї підходять добре освітлені ділянки.
- Найкращі попередники –- помідори, огірки, кабачки, картопля, капуста та бобові. Не рекомендується висівати там, де росли кукурудза, буряки, соняшник, часник та морква. Натомість морква буде хорошою сусідкою кущівці, як і ріпчастій цибулі, бо відганяє від цибулі цибулеву муху, а цибуля від моркви -– морквяну. Аби відлякати цибулеву муху, корисно також посипати посадки цибулі попелом. На попереднє місце кущівку висаджують не раніше, ніж через 3 роки.
- Розмножується цибуля-шалот переважно вегетативно –- цибулинами. Висаджують їх навесні. Найкращими вважаються цибулини діаметром 3 см, масою 30 г. Дрібніші менш врожайні. На кв. м — близько 30 цибулин. До осені з кожної розростається кущ.
- За тиждень до висадки у ґрунт цибулини прогрівають протягом 8–10 год. у воді з температурою 40–42 градуси. Перед посадкою цибулини замочують на добу у воді, попередньо зрізавши шийку. Можна витримати у розчині марганцівки чи іншого фунгіциду протягом 15–30 хвилин.
- Навесні підготовлену ділянку боронують та висаджують цибулини на глибину 5 см, на відстані 10–15 см одна від одної. Відстань між рядами 25 см. Нюанс! Якщо недостатньо заглибити, то молоді цибулини, що утворюватимуть гніздо, з часом визиратимуть на поверхні. Цибулини сформуються та добре визріють до кінця літа. Викопують їх за сухої сонячної погоди, коли більшість листя засохне.
- Протягом усього періоду вегетації потрібно зробити 1–2 підживлення мінеральними речовинами (15–20 г аміачної селітри, 20–25 г суперфосфату і 10–15 г хлористого калію на кв. м).
- А щоб ріпка вийшла крупнішою, частину дрібних цибулин видаляють із гнізда. Для цього ґрунт навколо них відгрібають та залишають лише 5–6 цибулин. Перед закладанням на зберігання цибулини протягом 2 тижнів просушують на сонці. Потім обрізують сухе листя, залишивши шийку довжиною 3–5 см. Загалом технологія вирощування цибулі-кущівки майже не відрізняється від вирощування ріпчастої цибулі.
НА КОРИСТЬ КУЩІВКИ
- Кущівка невибаглива у догляді та витримує похолодання до мінус 20 градусів. Легко піддається вигонці у домашніх умовах.
- Шалот –- цінне джерело вітамінів С, групи В, А, калію, кальцію, міді, заліза, натрію, селену, а також фітонцидів: летких речовин, що вбивають хвороботворні бактерії.
- Листя має специфічний ніжний смак, духмяне, містить більше цукру, ніж ріпчаста цибуля, тому часто використовується у кулінарії.
- Нарізання такої цибулі не викликає сліз.
- У народній медицині шалот використовується для лікування очних та шлункових хвороб, сприятливо діє на серцеву діяльність, чинить загальнозміцнювальну та протимікробну дію.
- Листя шалоту майже не стрілкується та не грубіє. Для отримання зелені шалот вважається найрентабельнішим.
- Цибулини кущівки достигають на 20–25 днів раніше, ніж у ріпчастої цибулі гострих сортів. Вирізняються хорошою лежкістю (до 7 місяців), мають високі смакові якості і можуть зберігатись до двох років.
Лідія ГЕРАЩЕНКО.
Залишити відповідь