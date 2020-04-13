Незвичайна подача картопляного пюре завжди може здивувати близьких своєю оригінальністю. Найсмачніша ця страва — зі сметаною. Із зазначених інгредієнтів виходить 10 спіральок діаметром приблизно 10 см.

* 700 г відвареної картоплі (без відвару)

* 2 яйця

* 90 г борошна

* неповна чайна ложка солі

* чверть чайної ложки чорного меленого перцю

* олія для смаження

З картоплі повністю злити весь відвар. Дати охолонути до теплого стану. Добре розім’яти товкачем, щоб пюре було без грудочок. Додати сіль, перець. Ввести збиті (трохи) яйця. В кінці всипати борошно. Все добре перемішати на однорідну масу. Тісто виходить, як на картопляні зрази, трохи липке. У поліетиленового пакета з-під молока зрізати куточок, щоб вийшов отвір з 10-копійчану монету. Перекласти картопляне тісто в пакет. У сковороді розігріти олію. Натискаючи на пакет, відсадити спіральки на сковорідку. Смажити на середньому вогні з обох боків по 3–4 хв. до золотистого кольору. Готові спіральки викладати на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Обсмажити всі спіральки.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.