У літніх людей вентиляція легень з роками погіршується, оскільки переважає сидячий спосіб життя. А при фізичному навантаженні потреба в кисні збільшується. Тому потрібно робити оздоровчі вправи для легенів, щоб зменшити ризик зараження коронавірусом.

1. Вихідне положення стоячи або сидячи. Руки опустіть. Повільно піднімаючи їх вгору перед собою, робіть глибокий-глибокий вдих. Розвівши руки над головою в сторони, повільно опускайте їх; один повний видих, одночасно нахиляючи тулуб вниз. Виконувати 1 раз на годину 5—10 разів. Якщо почнеться запаморочення, кількість разів зменшіть.

2. Надувайте повітряні кульки або гумові м’ячики 1 раз на годину по 5 хв., не забувайте їх регулярно мити.

Підготувала Валентина ГАРКАВА.