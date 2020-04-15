Морква — рослина дворічна, яка у перший рік дає плоди, а на другий з неї можна отримати насіння. Отож висадіть навесні кілька коренеплодів на насіння з власних запасів. При ранньому висаджуванні вони гарно приживаються, дають велику кількість квітконосів, а відтак і насіння. Важливо! Насіння беруть лише від сорту, а не з гібридів (F1). Коренеплоди обирають рівненькі, яскраві, властиві сорту, без ознак пошкоджень та хвороб. Ще один важливий момент: морква легко запилюється, тому всі коренеплоди для посадки повинні бути одного сорту, щоб не допустити перезапилення. Поряд не повинно бути посадок дикої моркви.

Морквини перед посадкою не миють і не обривають паростки. Не рекомендується робити посадку на старе місце. Краще «оселити» моркву на новій родючій грядці, перекопаній на штик лопати. Висаджують її так, щоб верхівки були на рівні ґрунту. Перед посадкою у лунки корисно додати по жменьці компосту та золи. Для кращого запилення висаджуйте моркву групами — по 3—4 коренеплоди.