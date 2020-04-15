Риба справді нагадує консерви в олії, в процесі приготування розм’якшуються навіть найбільші кісточки. Для рецепта можна брати скумбрію або оселедець. Найсмачніша ця риба в холодному вигляді.

* 1 кг свіжомороженої скумбрії

* 3 великі цибулини

* 1,5 чайні ложки солі

* чайна ложка чорного перцю горошком

* 7–8 горошин духмяного перцю

* 3–4 лаврових листки

* 80 мл олії

* 300 мл води

* 2 чайні ложки розсипного чорного чаю (або 2–3 пакетики)

Скумбрію випатрати, відрізати голову, хвіст і плавники. Нарізати середніми шматочками. Рибу посолити. Чай залити окропом, щоб заварився, дати охолонути. Цибулю нарізати тонкими півкільцями. У каструлю з товстим дном шарами викладати цибулю і рибу. Нижній шар — цибуля. Додати чорний і духмяний перець. Залити все олією і чаєм. Накрити кришкою. Дати рибі закипіти, з моменту закипання готувати 2 год. 30 хв. Перемішувати рибу не потрібно. Додати лавровий лист, каструлю накрити кришкою, тушкувати ще 20 хв. Залишити рибу до повного охолодження.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.