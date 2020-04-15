Ці паски просто чудові — здобні, солодкі, м’які, вологі… До того ж рецепт доволі простий і часу на розстоювання багато не знадобиться. Тісто розраховано на невелику кількість — виходить 3 паски вагою приблизно по 0,5 кг.

* 100 мл молока

* 25 г свіжих дріжджів

* 200 г цукру

* 550–600 г борошна

* 100 г сметани (від 20%)

* 100 г вершкового масла (82,5%)

* 2 середні яйця

* 3 столові ложки олії

* 0,5 чайної ложки солі

* дрібка ваніліну

* 150 г родзинок

Глазур:

* 50 г цукрової пудри

* 1,5–2 чайні ложки соку лимона (або молока)

Для опари розвести в теплому молоці дріжджі та столову ложку цукру. Всипати 3 столові ложки борошна (від загальної кількості). Прикрити рушником, поставити в тепло для підйому в два рази (приблизно на 15–20 хв.). У мисці змішати яйця, сіль і ванілін. Збити вінчиком на пишну піну. Додати м’яке вершкове масло, перемішати. Викласти сметану. Збити кілька секунд вінчиком до однорідності. До яєчно-масляної суміші додати опару і трохи перемішати. Всипати поступово борошно, перемішати спочатку в мисці. Потім присипати стіл борошном і вимішувати тісто руками. В кінці додати олію і вимішувати з нею — це допоможе не додавати багато борошна і додасть тісту пишності. Якщо тісто все ж сильно липне, підсипати ще 50 г борошна. Тісто не прилипає до рук, виходить не тугим і податливим. Покласти в змащену олією миску, прикрити рушником, поставити в тепло для підйому в два рази на 50–60 хв. Тісто обім’яти. Вмішати підготовлені та просушені родзинки, розподіливши їх по тісту. Тісто розділити на 3 частини, кожну підкачати в кульку (щоб верхівки були рівні). Перекласти у форми, заповнивши їх на 1/3. Залишити на розстоювання на 50–60 хв. Поставити паски в розігріту до 180 градусів духовку (на рівень нижче середнього) приблизно на 35 хв.

Для глазурі розтерти пудру з соком лимона або молоком, додаючи рідину поступово. Глазур повинна туго стікати з ложки, тоді вона добре застигне на пасках. Охолоджену випічку відразу покрити глазур’ю — вона швидко застигає і не кришиться.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.