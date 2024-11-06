СЕРЦЕ КАЛАТАЄ

Нервова система збуджена, підвищився тиск, прискорилося серцебиття?

По ч.л. сушених подрібнених шишок хмелю і кропиви собачої залити 200 мл окропу. Настояти 20 хв. під кришкою. Процідити. Випити малими ковтками на ніч (орієнтовно за 2 год. до сну).

ДЕПРЕСИВНИЙ СТАН

20 зелених листочків барвінку залити 200 мл окропу. Кип’ятити на малому вогні 3–4 хв. Настояти під кришкою до теплої температури. Процідити. Випити протягом дня за 3 рази у перервах між вживанням їжі.

СМОЛА З ВИШНІ

Якщо горло почервоніло й пече, впродовж кількох хвилин пожуйте смолу (живицю), яка проступає на стовбурах вишні, але не ковтайте.

ПРИ ОПІКАХ

До щойно отриманих опіків шкіри прикладають кашку з дрібно натертої картоплі. (Перед тим опікові рани промивають холодною водою з господарським милом). Картопля хоч трохи втамовує біль, виводить рідину з пухирців. Але це лише оперативний тимчасовий засіб лікування, втамування болю… Неодмінно звертайтеся до лікаря!

ГНІЙНИЧКОВІ УРАЖЕННЯ ШКІРИ

Столову ложку сушеного насіння кропу залити 200 мл окропу. Кип’ятити на малому вогні 3–4 хв. Настояти до теплої температури під кришкою. Процідити. У настої змочувати клаптик тонкої лляної тканини і прикладати до гнойовичків.

Таку ж процедуру застосовують, коли під оком «посіявся» ячмінь.

В обох випадках кількість і тривалість процедур протягом дня — довільна.

ЇЖТЕ ГАРБУЗОВУ КАШУ

Закрепи, живіт твердий, наче бочка? Тоді їжте гарбузову кашу. Вона послабить. Пийте гарячий чай без цукру чи меду.

Але зважте, що надмірне вживання гарбуза (каші, соку) протипоказане при гострих захворюваннях підшлункової залози.

ЗАПАЛЕННЯ ШЛУНКА

2 ст.л. сушених подрібнених квіток чорнобривців разом із насінням звечора засипати в термос і залити 0,5 л окропу. Настоювати мінімум 8 год. Уранці процідити. Цю порцію випити протягом дня за 5–6 разів у перервах між вживанням їжі.

РІПКА ТРАВЛЕННЮ СПРИЯЄ

Салат із ріпи (коренеплоди не піддають термічній обробці) корисний при атеросклерозі. Свіжий сік ріпи подрібнює камінці в нирках і сечовому міхурі. Вживають по 50 мл двічі на день — за 15–20 хв. до сніданку та вечері. Запечена ріпа сприяє травленню.

ТРОФІЧНІ ВИРАЗКИ: РОБІТЬ ПРИМОЧКИ

По 2 ст.л. насіння льону та сушеного подрібненого кореня кульбаби залити 600 мл окропу. Варити на малому вогні 8–10 хв. Настояти 2 год. під кришкою. Процідити. Використовувати для примочок. Кількість і тривалість процедур протягом дня — довільна.

ЩОБ МІЦНО СПАТИ

Відвари, настої,чаї, що мають сечогінні властивості, але добре лікують урологічні захворювання, не варто пити на ніч. Пийте принаймні за 2 год. до сну.

Тарас ЛЕХМАН. м. Шептицький Львівської обл.