У міру солодке розсипчасте печиво з ароматом цитрусу.

На 20 штук:

1 середнє яйце

90 г цукру

100 мл олії

180–200 г борошна

0,5 чайної ложки розпушувача

дрібка ваніліну

дрібка солі

цедра 1 лимона

У миску викласти яйце, всипати цукор, ваніль, сіль, додати цедру. Все ретельно розтерти. Влити олію, розмішати. Всипати частину борошна, змішаного з розпушувачем, перемішати. Ввести поступово борошно, що залишилося, замісити тісто. Воно має добре тримати форму, не липнути до рук. Якщо тісто розсипається і не збирається в кулю, можна додати 1–2 столові ложки води.

Тісто розкачати рулетом. Розрізати на 20 рівних шматочків. Кожному надати округлої форми. Викласти на деко, застелене пергаментом. Печиво трохи сплющити. За допомогою молоточка для м’яса нанести візерунок зубчастим боком, трохи надавлюючи на печиво.

Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 10–15 хв. до легкої золотавості.