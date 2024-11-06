Складні умови військової служби можуть впливати на психологічний стан людини. У такому разі, радять у Правозахисному центрі для військових «Принцип», варто звернутися до лікаря, особливо ж, якщо є:

навʼязливі думки, яких людина не може позбутися;

відчуття постійної загрози, панічні напади;

безсоння, відчуття втоми, яке не відповідає рівню навантаження.

У разі, якщо була черепно-мозкова травма, обовʼязково потрібно сказати про це своєму лікарю. Такі види травм значно збільшують імовірність потреби психологічної допомоги.

Початкове звернення по допомогу може бути до сімейного лікаря. Варто мати на увазі, що не всі сімейні лікарі мають спеціальну підготовку для надання допомоги у сфері психічного здоров’я. Щоб знайти заклад із сімейними лікарями зі спеціальною підготовкою, потрібно зателефонувати за номером 16-77. За потреби лікар скерує до психіатра, психолога чи психотерапевта.

За програмою «Доступні ліки» для пацієнтів із розладами психіки, поведінки, а також із епілепсією можна отримати 65 препаратів. Зокрема, це ліки при ПТСР, депресії, невротичних розладах, шизофренії, епілепсії тощо. 23 препарати є безоплатними, решта — з частковою доплатою.

Де отримати додаткову підтримку

Гаряча лінія Національної психологічної асоціації: 0 800 100 102.

Лінія підтримки Veteran Hub: +38(067) 348-28-68.

Психологічна підтримка та реабілітація «Вільний Вибір»: +38(063) 646-49-91.

Центр психічного здоров’я та реабілітації «Лісова поляна» МОЗ України.

Психологічна допомога MARTA — https://marta.mva.gov.ua

Більше інформації можна знайти в довідниках з медичної допомоги, які «Принцип» підготував у партнерстві із НСЗУ: https://navigator.pryncyp.com/veterans/medical