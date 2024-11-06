Із 1 жовтня Національний банк України тимчасово на пів року встановив ліміт у 150 тис. грн на місяць для переказів фізичних осіб «з картки на картку» (також відомі як P2P, C2С).

Ліміт діє лише на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб, кажуть у НБУ.

Ліміт не застосовують до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження. А також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежують.

Запроваджений період обмеження строком на 6 місяців буде використаний для напрацювання спільних рішень, спрямованих на вирішення цієї проблеми.