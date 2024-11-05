Таку підливу подаю до м’яса, риби, поливаю рис, гречку чи макарони. І що більше цибулі, то смачнішою буде.

Цибулини нарізаю дрібними кубиками. Розігріваю сковорідку з олією і вершковим маслом, викладаю цибулю і, помішуючи, обсмажую до золотавості. Всипаю борошно, прогріваю 1 хв. Вливаю молоко (вершки), додаю лавровий лист, і, помішуючи, доводжу до загусання. Солю та перчу за смаком. За бажанням додайте дрібку мускатного горіха, він буде доречний. На цьому етапі соус уже готовий. Але я його подрібнюю занурювальним блендером на однорідну масу. У мене онук не любить, коли трапляються шматочки цибулі. А так він навіть не здогадується, що там цибуля. Думаю, багатьом знайома така ситуація.

А склад соусу такий:

3 великі цибулини

50 г вершкового масла

2 столові ложки олії

2 столові ложки борошна (без верху)

350 мл вершків (10–20%) або молока

сіль

чорний мелений перець

дрібка мускатного горіха

Людмила ГОЛОВАХА. м. Яготин.