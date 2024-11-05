Поява мишей у погребі після похолодання загрожує втратою врожаю. Тож перше, що потрібно зробити, — запобігти їх появі. Двері оббийте щільними металевими листами. Ретельно огляньте стіни та зашпаруйте всі щілини, якщо не зробили цього до закладання врожаю. Для замазки змішайте бетон із битим склом. Вентиляційні отвори закрийте сіткою з дрібними отворами.

Існує чимало народних методів, як позбавитись гризунів у погребі, однак вони не завжди ефективні. Серед них такі, як посипання поверхонь золою, травами, які відлякують мишей (полин, бузина, м’ята, пижмо, ромашка) тощо. Також змішують у рівних частинах борошно з будівельним гіпсом або цукор із негашеним вапном і розкладають там, де хазяйнують гризуни. А ще подрібнюють корок від винної пляшки та поливають розтопленим свинячим салом.

Найзручнішими є хімічні засоби (родентициди), тобто отруйні приманки, однак у погребі їх використання ускладнюється тим, що тут зберігаються харчові продукти. Ефективно відлякують гризунів і сірчані шашки.

Популярні дідівські методи відлову гризунів на мишоловки та інші пастки — ефективні, але негуманні.

Із відносно нових і дієвих способів відлякування варто зазначити ультразвукові пристрої.

Василь ГЕРАСИМОВ.