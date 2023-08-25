Це неймовірна випічка нашвидкуруч: багато соковитої начинки під хрусткою вівсяною скоринкою. Беріть будь-які ягоди — і щоразу отримуватимете новий смак. Якщо немає ягід, можна використовувати фрукти, наприклад, яблука, сливи або груші.

На форму 26 см:

100 г борошна

100 г цукру

100 г вершкового масла

100 г вівсяних пластівців

0,5 кг ягід чи фруктів

1 столова ложка крохмалю

1 столова ложка цукрової пудри

В миску всипати борошно та цукор. Додати кубики холодного масла. Швидко перетерти пальцями на крихту. Всипати вівсяні пластівці швидкого приготування, все разом перетерти на крихту.

У форму для випічки викласти ягоди (шматочки фруктів). Змішати крохмаль і цукрову пудру, присипати ягоди, акуратно перемішати, рівномірно розподілити по формі. Завдяки крохмалю начинка буде не водянистою, а наче густе варення. Зверху на ягоди висипати крихту, розподілити, не утрамбовуючи. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 25 хв., верх має підзолотитися. Перед подачею дати охолонути.

Виходить смачно і готується нескладно. Подавати цей пиріг найкраще з морозивом чи збитими вершками.