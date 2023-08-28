Військовозобов’язані громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, зможуть перетинати державний кордон України в період дії воєнного стану.

Це зроблено, аби уникнути несправедливого обмеження прав членів сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час безпосередньої участі в АТО (з початку збройної агресії в 2014 році до 30 квітня 2018 року). Відповідні зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України (постанова КМУ від 27.01.95 №57) внесено Урядом за ініціативи Мінветеранів.

У відомстві також нагадують, що за чинної редакції Правил під час дії воєнного стану право на перетин державного кордону мають, зокрема, «військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули (зникли безвісти) під час участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій і Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України» (це періоди 30 квітня 2018 року — 24 лютого 2022 року та з 24 лютого 2022 року).