Перше, що потрібно зробити, — оглянути взуття, яке носите найчастіше. Високі підбори та шпильки стають причинами перевантаження стоп. Найчастіше біль виникає через травму гомілковостопного суглоба, часто проявляється відчуття, що в п’яту потрапила голка і при кожному кроці вона входить ще глибше.

Якщо травм не було і носите правильне взуття, причина може бути в певних захворюваннях. Ось деякі з них.

1. Артрит. Запалення проникає в тканину, яка розміщується по всій стопі та з’єднує ділянку пальців із п’ятою.

2. Фасцит підошви. Це невелике ущільнення, яке розміщується в ділянці сполучної тканини. Якщо регулярно носити туге взуття, то фасція реагує гостро й починає запалюватися, що в результаті призводить до появи шпори п’яти.

3. П’яткова шпора. Солі, які поступово відкладаються в м’якій тканині, починають із часом наростати та перетворюватися на бугор, який і болить.

4. Запалення ахіллового сухожилля. Головна ознака — біль під час ходьби.

5. Реактивний артрит. Іноді хворого уражує хламідіоз та інші венеричні захворювання. Інфекція потрапляє всередину ахіллового сухожилля, і воно запалюється. Болить особливо гостро вночі.

Обов’язково відвідайте спеціаліста (ревматолога або травматолога), щоб дізнатися точну причину та проконсультуватися. Такі захворювання неможливо вилікувати вдома! Що ж робити, щоб уникнути цих проблем?

✔ Відмовитися від спортивної ходьби та бігу (вони не здатні щадити ноги, краще велосипед чи плавання).

✔ Привести в норму вагу.

✔ Придбати ортопедичні устілки або взуття (підбори — не вище 5 см).

✔ Лікувальна гімнастика.

При болю в п’ятах вам знадобляться ортопедичні устілки або підп’ятники. Також стежте за тим, щоб ноги не переохолоджувалися, робіть ванночки з морської солі та йоду. Ще можна використовувати бандаж на гомілковостопний суглоб, щоб захистити ногу від зайвого навантаження.

Бережіть свої стопи!

Руслан ВЛАСЕНКО.