Наприкінці сезону перед господарями постає питання: що робити з мульчею, яка залишається на грядках? Варіантів кілька: залишити на місці, скласти в компост, перекопати. Який обираєте?

1. ЗАЛИШИТИ НА МІСЦІ

Якщо залишити стару мульчу на ділянці або вкрити нею озимі посадки, за зиму вона розкладеться і стане чудовим добривом для майбутнього врожаю.

Однак є і мінус. Восени в мульчі можуть влаштуватися на зимівлю шкідники, чудово перезимують і вже навесні почнуть активно поїдати молоді рослини.

Що робити? Можна зібрати всю мульчу та інші рослинні рештки окремо. Розкласти на плівці та пролити розведеним за інструкцією біоінсектицидом, а якщо літо було вологе, то й біофунгіцидом. Укрити плівкою та залишити на пару днів. Потім розкласти по грядках із підзимовими посівами. Навесні укриття потрібно буде зняти.

2. ПЕРЕКОПАТИ

Мульчу можна закопати в ґрунт разом або замість гною чи перегною. Це зробить землю більш пухкою, а до весни мульча перетвориться на чудове добриво.

Мінуси також є. Якщо укриття на грядках було заражене спорами грибків, хвороботворні мікроорганізми залишаться в ґрунті й добре перезимують.

Що робити? Пролити мульчу на поверхні грядки деструкторами стерні або сумішшю фунгіциду та інсектициду. І вже потім перекопати.

3. ВІДПРАВИТИ В КОМПОСТ

При правильному компостуванні минулорічна мульча, як і рослинні рештки, може стати відмінною основою для корисного добрива. Але якщо рослини влітку сильно хворіли, краще викопати яму (або встановити контейнер) десь на околиці городу. Скласти мульчу та рослинні рештки в неї шарами, пересипаючи негашеним вапном і ґрунтом. Через 3 роки можна використовувати готовий компост як добриво.