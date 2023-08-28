Корисна і смачна ікра з кабачків без додавання оцту.

На 3,6 л готової ікри:

2 кг очищених кабачків;

0,5 кг цибулі; 1 кг моркви;

200 г томатної пасти; 30 г солі;

20 г цукру;

1 чайна ложка чорного меленого перцю;

5—6 столових ложок олії.

Кабачки очистити від шкірки та насіння, нарізати невеликими шматочками, зважити (має вийти 2 кг). Деко змастити олією, викласти кабачки. Запікати при 200 градусах близько 40 хв. Вони мають стати м’якими, легко протикатися ножем.

Цибулю нарізати кубиками. Моркву крупно натерти. В глибокій сковороді (чи товстостінній каструлі) розігріти олію. Викласти цибулю, смажити до золотавості. Всипати сіль — овочі дадуть сік і процес обсмаження пришвидшиться. Викласти моркву, тушкувати разом до повної м’якості. Всипати цукор, перемішати. Додати томатну пасту, тушкувати разом 2—3 хв. Викласти до овочів готові кабачки, перемішати. Готувати все разом близько 10 хв., до випаровування рідини. Готові овочі подрібнити занурювальним блендером на однорідне пюре. Влити олію, варити після закипання близько 10 хв. (можна й довше, щоб маса стала більш густою). Поперчити, за необхідності додати ще солі чи цукру. Проварити ще 2 хв., зняти з вогню.

Викласти гарячу ікру в гарячі стерилізовані банки, прикрити гвинтовими кришками. Поставити в духовку, розігріту до 110 градусів. Стерилізувати півлітрові банки — 20 хв.; літрові — 30 хв. Можна залишити в духовці до повного охолодження (щоб не обпекти руки). Дістати з духовки, герметично закрити банки, перевернути, укутати до охолодження. Зберігати в темному прохолодному місці.