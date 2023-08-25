Чому важливе осіннє обрізування? Багато хто залишає це трудомістке заняття до весни. Але ж річ не в тому, що навесні й без малини турбот вистачає. Просто пагони поточного року отримають менше світла та живлення, а в старих, що відплодоносили, перезимує, і дуже успішно, маса шкідників.

У ЧОМУ НЕОБХІДНІСТЬ

Щоб краще розібратися в необхідності осіннього обрізування, потрібно знати, як влаштована вегетативна система цього куща. Коріння малини — багаторічне, воно може розвиватися 20, 30 і навіть 40 років. А ось надземна частина — дворічна. Тобто в перший рік з’являється пагін, відростає з кореневої частини, протягом року він підростає та міцніє. На другий рік цей пагін дає плоди. І якість цих ягід, і кількість залежать від того, як багато сил набрався пагін у перший рік життя.

На третій рік життя пагін стає напівсухою гілочкою. Хоч на ньому й може вирости кілька кистей, але ягоди будуть дуже дрібними. А сил на нього кущ витрачатиме стільки ж, скільки й на інші відростки, і затінюватиме він, і загущуватиме малинник.

ЯК ПРАВИЛЬНО ЦЕ РОБИТИ

Загалом обрізування варто починати відразу після того, як зібрано весь урожай ягід. Тоді до осені всі пагони поточного року встигнуть набратися сил і добре перезимують.

При осінньому обрізуванні не шкодуйте старих і хворих пагонів. Молодих залишайте рівно стільки, скільки видалили тих, що відплодоносили.

Визначити старі пагони не складно — кора в них жорстка, темного кольору або починає відлущуватися. Молоді пагони мають яскраво-коричневу кору, їх потрібно вибирати найсильніші, без пошкоджень стовбура. Щоб було зручніше, обрізуйте поетапно.

1. Спочатку виріжте пагони, що тільки-но відплодоносили.

2. На наступному етапі видаліть зламані та заражені шкідниками.

3. Потім видаліть усю молоду поросль і найтонші відростки.

4. В останню чергу, коли на кущах залишаться тільки молоді пагони, виберіть із них найсильніші, 6—8 штук, решту видаліть.

Якщо збираєтеся пересаджувати малину, тоді залиште матеріал для цього відразу — наріжте живці або підкопайте пагони.