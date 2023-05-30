Легка, освіжаюча, вітамінна перша страва!

Потрібно:

0,5 л кефіру (чи айрану);

400—500 мл сильногазованої води;

4—5 варених у мундирах картоплин;

4 варені яйця;

2—3 середні огірки;

3—4 середні редиски;

3—4 столові ложки консервованого горошку;

пів пучечка щавлю;

2—3 столові ложки жирної сметани;

зелена цибуля, кріп, петрушка;

сіль, чорний мелений перець.

Картоплю та яйця середньо натерти. Огірки та редис дрібно нарізати кубиками. Додати горошок і посічену зелень. Щавель окремо дрібно нарізати, посолити і розім’яти, щоб пустив сік. Усе змішати в каструлі. Посолити, поперчити. Влити холодний кефір, додати сметану. Перемішати і влити воду до бажаної густоти.