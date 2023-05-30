Легка, освіжаюча, вітамінна перша страва!
Потрібно:
- 0,5 л кефіру (чи айрану);
- 400—500 мл сильногазованої води;
- 4—5 варених у мундирах картоплин;
- 4 варені яйця;
- 2—3 середні огірки;
- 3—4 середні редиски;
- 3—4 столові ложки консервованого горошку;
- пів пучечка щавлю;
- 2—3 столові ложки жирної сметани;
- зелена цибуля, кріп, петрушка;
- сіль, чорний мелений перець.
Картоплю та яйця середньо натерти. Огірки та редис дрібно нарізати кубиками. Додати горошок і посічену зелень. Щавель окремо дрібно нарізати, посолити і розім’яти, щоб пустив сік. Усе змішати в каструлі. Посолити, поперчити. Влити холодний кефір, додати сметану. Перемішати і влити воду до бажаної густоти.
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