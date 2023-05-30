ГРЕБЕНІ ДЛЯ КАРТОПЛІ, ЧАСНИКУ, ЦИБУЛІ

Однією з головних городніх турбот у червні є прополювання. Періодичне розпушування грядок дозволить утримати вологу, наситити ґрунт повітрям і допоможе знищувати бур’яни на ранній стадії зростання.

Погода на початку місяця ще може бути нестійка. У разі нічних заморозків не забудьте вкривати суницю, підгортати землею або вкривати розсаду овочів і сходи картоплі. За відсутності дощів овочі обов’язково потрібно поливати, чергуючи це з підживленням.

Картоплю підгортають, тільки-но досягне висоти 15—20 см, причому можна повністю засипати її ґрунтом. Отримані гребені добре прогріваються сонцем, і картопля після цього починає дуже швидко рости: вже через 2—3 дні із землі з’являються потужні товсті стебла та листя.

На помідорах акуратно зрізують пасинки, 2—3 рази на місяць підживлюють молоді рослини органікою або міндобривами. Поливати їх зараз потрібно нечасто, приблизно раз на тиждень, але рясно, щоб волога проникла в ґрунт досить глибоко. Це сприятиме розвитку сильної кореневої системи.

Із появою 5—6 листка на огірках потрібно прищипнути точку росту, щоб стимулювати утворення бічних пагонів, які мають набагато більше жіночих квіток. Якщо ж батоги й листя сильно розрослися, то зайві бічні пагони вирізують або вкорочують. Коріння огірків чутливе до зайвої вологості ґрунту та низької температури, може з’явитися коренева гниль. Щоб цього не сталося, необхідно тримати ґрунт у пухкому стані. Але часто розпушувати не можна, тому що коріння в огірків поверхневе й легко пошкоджується.

Оптимальний варіант — мульчування ґрунту компостом, тирсою або навіть скошеною травою. Якщо ґрунт щільний — коріння задихається без повітря, тому потрібно вилами зробити проколи на глибину не менше 15 см.

Зверніть увагу! У сиру погоду пилок у огірків стає стерильним (пилкові зерна раніше часу розтріскуються), жіночі квітки не запліднюються й опадають. Щоб уникнути цього, грядку з огірками при вирощуванні у відкритому ґрунті можна прикрити плівкою, а вдень знімати її для доступу комах.

За теплої сприятливої погоди сильно розростаються батоги гарбуза. Потрібно вчасно їх прищипнути, щоб повноцінно визріли плоди.

Цибулю та часник при відростанні пера до 10—15 см досвідчені городники радять поливати солоною водою (на 10 л води 100 г солі) для боротьби з цибулевою мухою. Грядку спочатку поливають чистою водою, потім сольовим розчином під корінь. Такі обробки проводять до трьох разів з інтервалом 10 днів. Наприкінці місяця вже з’являються стрілки в часнику озимого, які слід акуратно виламувати. Взагалі цибуля та часник дуже добре вдаються при вирощуванні в гребенях заввишки 15—20 см.

Саме на початку червня і можна підгорнути рядки, перетворивши їх на гребені. Вони добре прогріваються сонцем, провітрюються, і врожай виростає гарний.

СМОРОДИНА ЛЮБИТЬ ВОЛОГУ

У червні формується зав’язь плодів майбутнього врожаю, тому важливо дати деревам і кущам достатньо вологи, щоб запобігти її осипанню. Найбільш вологолюбною серед ягідних чагарників є смородина. Корисно замульчувати ґрунт навколо кущів товстим шаром перегною: це запобігає швидкому випаровуванню вологи і слугуватиме додатковим підживленням.

Сад підживлюють рідкими розчинами органічних або мінеральних добрив, регулярно вирізують молоду поросль, що з’являється біля основи стовбурів. У незамульчованих пристовбурних колах регулярно видаляють бур’яни, щоб не встигли зав’язати насіння. Їх можна там же залишати — буде і мульча, і органіка.

Малину перед цвітінням підживлюють розчинами добрив. До середини місяця прищипують верхівки молодих пагонів, які досягли висоти не нижче 70 см, аби спричинити розгалуження. На верхівці з’являється кілька бічних пагонів, що сприятиме збільшенню врожаю наступного року.

Протягом усього місяця треба стежити за станом саду — чи не з’явилися шкідники та хвороби, перевіряти ловчі пояси на штамбах плодових дерев. Зав’язі, що опадають, обов’язково збирають і знищують: вони зазвичай уражені плодожеркою.

Те саме роблять і з ураженими борошнистою росою гілками смородини й аґрусу. Але якщо захворювання дуже поширилося, то застосовують відповідні препарати.

ДРІБНОЦИБУЛИННІ МОЖНА НЕ ВИКОПУВАТИ

На початку місяця необхідно підгодувати всі багаторічники та декоративні чагарники — підживлення потребує їх найінтенсивніший приріст цієї пори.

Настав час підстригати живі огорожі та декоративні чагарники, формуючи крону. Наприкінці місяця після пожовтіння листя викопують тюльпани та гіацинти. Цибулини поміщають для просушування в тепле, добре провітрюване приміщення.

Дрібноцибулинні квіти (мускарі, крокуси, галантуси) та нарциси не потребують щорічного викопування. Але гнізда, що сильно розрослися, розділяють і висаджують цибулини на нове місце.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.