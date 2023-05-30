Її можуть отримати всі громадяни, які є власниками або співвласниками житла (квартира, приватний будинок, інше житлове приміщення), що отримало незначні пошкодження внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією росії, роз’яснюють у Мінреінтеграції.

Інші необхідні умови:

✔ житло пошкоджене через бойові дії після 24 лютого 2022 року — після набрання чинності Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022;

✔ підлягає відновленню — за результатами оцінки комісії, створеної при органі місцевого самоврядування, житло не було визнано таким, що неможливо відновити;

✔ розміщене на неокупованій території — відповідно до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих, затвердженого Мінреінтеграції. Посилання на перелік: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22#Text

✔ не було відремонтоване самостійно — допомога доступна, якщо власник ще не зробив ремонт за власний кошт.

Хто в пріоритеті:

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

ветерани війни, члени сімей загиблих військових;

мобілізовані;

багатодітні родини;

люди з інвалідністю І та ІІ групи;

батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу;

опікуни/піклувальники;

прийомні батьки та патронатні вихователі;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Хто не може отримати:

✔ особи, до яких застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції»;

✔ особи, які мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом I «Злочини проти основ національної безпеки України» Особливої частини Кримінального кодексу України;

✔ спадкоємці осіб, визначених абзацами другим та третім цього розділу, у разі, коли належний спадкодавцю об’єкт нерухомого майна був пошкоджений за життя такого спадкодавця.

Більше про «єВідновлення» можна дізнатися на сайті програми https://erecovery.diia.gov.ua/

Окрім цього, додаткову інформацію можна отримати, звернувшись на спеціальну урядову гарячу лінію 1545 (кнопка 2) або чат-боти Урядового контактного центру за посиланнями:

Також можна звернутись до команди підтримки «Дії», надіславши повідомлення на сторінках «Дії» у Facebook, Telegram та Viber.