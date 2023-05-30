Вигорання – це стан емоційного та фізичного виснаження, викликаний надмірним і тривалим напруженням.

Основними проявами вигорання є:

труднощі з реагуванням на нові виклики життя;

відсутність зацікавленості, зниження продуктивності та мотивації для роботи/хобі/спілкування;

з’являється почуття безнадійності та знесилення, незадоволеність собою, партнерами, колегами, політиками, президентом, владою тощо;

відчуття втоми, порушується сон, зникає апетит, змінюється режим дня.

Що допоможе, якщо починаєте вигорати:

1. Турбота. Піклуйтеся про себе фізично та морально.

2. Планування. Плануйте свій день – це допоможе тримати фокус і виконувати ті чи інші рутинні завдання.

3. Підтримка. Хваліть себе навіть за найменші дрібниці.

4. Ні контенту. Обмежте споживання інформації до мінімуму. Згідно з дослідженнями, на 1 травмованого під час війни припадає 21 людина, яка травмує свою психіку від новин про війну. Оберігайте себе та дітей від психічно важкого контенту.

5. Гумор. Він допомагає понизити рівень напруги.

6. Ресурсність. Кожного дня робіть те, від чого кайфуєте, – хобі, прогулянки, відпочинок, спорт тощо.

7. Спорт. Підійде все: танці, прогулянки, біг. Рухайтеся!

8. Свята. Влаштовуйте собі свята, спілкування з друзями, робіть усе, щоб відволіктися від повсякденності.

9. Психолог. Якщо відчуваєте, що самі не справляєтеся, звертайтеся до фахівців.

Джерело: Оксана Ступенко, психологиня.