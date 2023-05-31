Такий сайт-довідник «Шлях пораненого» (https://turbota.mil.gov.ua/) створено в Мінобороні, адже, як зазначають у відомстві, одним із його пріоритетів є надання всебічної підтримки захисникам і захисницям, котрі отримали поранення чи травму під час військової служби.

А весь процес — від направлення на лікування до проходження ВЛК, отримання грошових виплат і посвідчень, супроводжується великою кількістю бюрократичних процедур, що потребують роз’яснення. Тому й виникла необхідність у такому ресурсі, де зібрано важливу інформацію, яка допоможе військовослужбовцям проходити всі етапи шляху пораненого воїна.

На сайті можна знайти:

✔ інформацію про те, як військовослужбовцю отримати направлення на лікування, реабілітацію чи оздоровлення;

✔ поради про те, на що важливо звернути увагу під час проходження лікування, військово-лікарської та медико-соціальної експертної комісії;

✔ інформацію про пільги та грошові виплати, які належать військовослужбовцю;

✔ інструкцію про те, які документи потрібно отримати й до кого за ними звертатись.

Для максимального комфорту сайт містить зразки рапортів і покрокові інструкції з отримання виплат, протезування, статусу УБД, посвідчення особи з інвалідністю тощо. Крім того, є там «Довідник військовослужбовця після поранення», який можна завантажити.