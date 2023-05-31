Електронне направлення — цифровий документ, який технічно забезпечує скерування пацієнта до іншого надавача медичної допомоги для отримання консультації лікаря-спеціаліста, проведення лабораторних або візуальних досліджень тощо. А в рамках Програми медичних гарантій ці послуги гарантовано надаються безоплатно саме за е-направленням. У МОЗ підготували відповіді на найпоширеніші запитання щодо е-направлень.

Хто може сформувати е-направлення — тільки сімейний лікар чи й інші фахівці?

Виписувати його можуть як лікарі первинної допомоги, так і лікарі-спеціалісти. Така технічна можливість доступна для всіх без винятку фахівців, які працюють в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Е-направлення виписує той лікар, який приймає рішення щодо необхідності провести додаткові обстеження — консультації, лабораторні дослідження тощо. Отже, якщо лікар-спеціаліст вважає за потрібне спрямувати пацієнта на додаткові дослідження або консультації, він повинен сам сформувати електронне направлення в ЕСОЗ. Скеровувати пацієнта в такому разі на рівень «первинки», щоб просто виписати е-направлення чи, приміром, е-рецепт, є недоцільним та лише витрачає час пацієнта й лікаря.

На які види послуг його виписують?

Окрім направлення на консультацію до лікаря-спеціаліста, також можна отримати е-направлення на візуалізацію та лабораторну діагностику.

Візуалізація — це такі обстеження, як рентген, ультразвукова діагностика, магнітно-резонансна та комп’ютерна томографія, ангіографія, енцефалографія та багато інших. Лабораторна діагностика передбачає біохімічні, бактеріологічні, імунологічні, генетичні, цитологічні, вірусологічні та інші дослідження біоматеріалу пацієнтів.

Результати таких обстежень допомагають лікареві виявити захворювання, встановити діагноз і призначити лікування.

У якому медзакладі можна отримати послугу за ним?

Людина може самостійно обрати установу та отримати допомогу, на яку її направив лікар, незалежно від свого місця проживання чи реєстрації. В електронному направленні не вказується ані заклад, ані лікар, до якого направляють пацієнта. Лише код послуги та інформація про медзаклад і лікаря, який його створив.

При цьому можна обрати як комунальний заклад, так і приватну клініку чи лікаря-ФОП, які законтрактовані з НСЗУ за відповідним пакетом послуг, — у такому разі отримати допомогу за направленням можна безоплатно.

Яке підтвердження надає лікар для е-направлення і чи обов’язково пред’являти друковане?

Після того, як лікар сформує е-направлення, пацієнт отримає смс із його кодом на свій телефон — цей код і є основним підтвердженням отримання е-направлення. А якщо в людини немає телефону, лікар роздрукує направлення.

При цьому зауважте, що лікар може сформувати направлення як на одне обстеження, так і на групу послуг. Таке групове направлення все одно матиме один номер — 16-значний код, що складається з цифр і літер. Цей код необхідно надавати щоразу, поки пацієнт не отримає всі послуги, зазначені в направленні.

Важливо! Для отримання послуги за е-направленням не потрібно друкувати його паперову копію. Вимога щодо пред’явлення паперового направлення з боку закладів є недоцільною, порушує чинне законодавство та обмежує права пацієнтів у безперешкодному отриманні медичної допомоги!

У яких випадках е-направлення до лікаря-спеціаліста не потрібне?

Можна потрапити на прийом до деяких лікарів-спеціалістів без направлення. Це, зокрема, гінеколог, психіатр, стоматолог, нарколог, фтизіатр. Без направлення можна звернутись також до лікаря, в якого людина перебуває під медичним наглядом для лікування від хронічних захворювань. Не потрібно щоразу отримувати направлення й до лікуючого спеціаліста, в якого проходите лікування.

Окрім того, для отримання екстреної медичної допомоги пацієнту не потрібні ані направлення, ані декларація з лікарем.