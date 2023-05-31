Чудово освіжає у літню спеку!

Потрібно:

1 л квасу (несолодкого, для холоднику);

300—400 г вареної яловичини;

4 варені в мундирах картоплини;

5 варених яєць;

3—4 середні огірки;

6—7 середніх редисок;

зелена цибуля;

кріп;

сіль, чорний мелений перець;

сметана (для подачі);

готова гірчиця (за бажання).

Яловичину, огірки та редис нарізати соломкою. Яйця та картоплю — невеликими кубиками. Зелень посікти.

В супову тарілку (на 1 порцію) викласти приблизно по 2 столові ложки яловичини, огірків, редиски, яєць і зелені. Посолити, поперчити. Залити все дуже холодним квасом, додати столову ложку сметани. Якщо квас не дуже різкий, то можна додати трохи гірчиці для гостроти. Перемішати холодник просто в тарілці.