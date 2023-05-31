Чудово освіжає у літню спеку!
Потрібно:
- 1 л квасу (несолодкого, для холоднику);
- 300—400 г вареної яловичини;
- 4 варені в мундирах картоплини;
- 5 варених яєць;
- 3—4 середні огірки;
- 6—7 середніх редисок;
- зелена цибуля;
- кріп;
- сіль, чорний мелений перець;
- сметана (для подачі);
- готова гірчиця (за бажання).
Яловичину, огірки та редис нарізати соломкою. Яйця та картоплю — невеликими кубиками. Зелень посікти.
В супову тарілку (на 1 порцію) викласти приблизно по 2 столові ложки яловичини, огірків, редиски, яєць і зелені. Посолити, поперчити. Залити все дуже холодним квасом, додати столову ложку сметани. Якщо квас не дуже різкий, то можна додати трохи гірчиці для гостроти. Перемішати холодник просто в тарілці.
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