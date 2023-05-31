Невчасний посів. Редиска — культура короткого дня, тому на грядках її висівають однією з найперших. Коли день ще короткий, рослина не закладає стрілку, а нарощує коренеплід. Щоб скоротити світловий день, досвідчені господарі ввечері й до ранку накривають посіви спанбондом або чорною плівкою. Також редиска не любить спеку.

Нестача вологи. Ця культура потребує частих поливів, особливо на початкових етапах вирощування. Якщо вологи не вистачає, швидко стрілкується. До того ж рясний полив поліпшує смак коренеплодів.

Важливо! Зволоження має бути глибоким.

Неправильне підживлення. Редиску не можна удобрювати свіжою органікою. Також вона швидко стрілкується, якщо на грядки вносять багато азоту та фосфору.

Особистий простір. Не загущуйте посіви — це теж сприяє стрілкуванню. Якщо сіянці зійшли щільно, їх необхідно відразу прорідити.

Також важливо! Є сорти, стійкі до стрілкування. Це, зокрема, Ілка, Престо (стійкий ще й до розтріскування), Злата (плоди оригінального жовтого кольору, стійкі до утворення порожнин і розтріскування).