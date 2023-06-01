Сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни (ст.10) та сім’ям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (ст.10-1) надаються такі пільги (підстава — Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»):

1) безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

2) безоплатне першочергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, ро з мір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабміном (призупинено на 2023 рік);

4) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв.м загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв.м на сім’ю);

5) 50-відсоткова зни жка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) і скрапленим балонни м газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання.

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв.м опалюваної площі на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщен ні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв.м на сім’ю.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 50-відсоткова знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалюваної площі (42 кв.м на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв.м на сім’ю);

6) 50-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

7) позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;

8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикрі плені за попереднім місцем роботи;

9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках і першочергова госпіталізація;

11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

12) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

13) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування в разі ліквідації підприємства, установи, організації;

14) позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями в розпорядження місцевих рад і держадміністрацій. Особи, зазначені в цій статті, забезпечуються жилою площею протягом двох років із дня взяття на квартирний облік.

Органи виконавчої влади, виконавчі комітети місцевих рад зобов’язані надавати допомогу особам із інвалідністю внаслідок війни та сім’ям загиблих військовослужбовців у будівництв і індивідуальних жилих будинків. Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва відводяться зазначеним особам у першочерговому порядку;

15) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок із погашенням її протягом 10 років, починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва;

16) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, ко оперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва та садових будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками транспортних засобів;

17) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

18) позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закла дами соцзахисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за ветераном війни, в порядку та розмірах, що визначаються Кабміном;

19) вступ поза конкурсом до державн их і комунальних закладів вищої т а фахової передвищої освіти на спеціальності, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів відповідного державного та місцевих бюджетів.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 4—6 цієї статті, надаються сі м’ям загиблих (помер лих) ветеранів війни, сім’ям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та членам їхніх сімей, які проживають разом із ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Площа житла, на яку нараховується 50-відсоткова знижка плати, передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім’ї осіб, які не мають права на знижку плати.

Щороку до Дня Незалежності України членам сімей, зазначеним у пункті 1 ст.10, ст.10-1 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих осіб із інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, виплачується разова грошова виплата в порядку та розмірах, визначених Кабміном у межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Держбюджет України.