Курячі котлети з кабачком, приготовлені на пару — чудовий варіант для тих, хто дотримується дієти й уникає «важких» страв.

(На 8—9 котлет)

400 г курячого філе

1 маленький кабачок (160 г)

1 маленьке яйце

1 невелика морквина

40 г вівсяних пластівців

сіль

Пластівці перемолоти на м’ясорубці (в блендері) на борошно. Кабачок пропустити крізь м’ясорубку, зайву рідину ретельно віджати. М’ясо подрібнити на м’ясорубці. Морквину дрібненько натерти. З’єднати м’ясо, моркву, кабачок. Додати яйце, всипати вівсяне борошно, посолити. Дати постояти 5 хв. Сформувати котлети, періодично змочуючи руки у воді. Готувати в пароварці 25—30 хв.