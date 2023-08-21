Прийнятий Верховною Радою Закон «Про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою» оновлює класифікацію населених пунктів в Україні та встановлює порядок їхнього утворення і ліквідації, перейменування, а також зміни статусу. Закон, зокрема, передбачає ліквідацію статусу «селище міського типу».

В Україні відтак залишилися три категорії населених пунктів — місто, селище та село.

Згідно з оновленою класифікацією населених пунктів:

✔ місто повинно мати не менше 10 тисяч населення;

✔ селищем вважають населені пункти із загальною чисельністю жителів не менше 5 тисяч;

✔ село є населеним пунктом із загальною чисельністю жителів менше 5 тисяч і садибною забудовою.

Згідно із Законом, селища міського типу автоматично стануть селищами, однак вони можуть також змінити статус на місто, якщо буде така ініціатива від населеного пункту, зазначають законотворці.

Також Закон запроваджує нове поняття — «поселення». Це компактне місце проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення. Наприклад, дачні кооперативи або тимчасові мобільні містечка, де живуть вимушено переміщені особи. Підставою для ліквідації населеного пункту може стати відсутність у ньому офіційно зареєстрованих для проживання людей протягом трьох років.