1. Без проріджування ожина дуже швидко загущується. Зазвичай її вирощують у кущовій культурі. Відразу після посадки кущі обрізують до 25–30 см над землею, видаляючи тонкі та слабкі пагони.

2. Щорічно навесні в центрі куща залишають близько 6—10 однорічних гілок, що плодоносять. Восени їх підрізають до 1,5—1,8 м. Бічні прирости вкорочують до 2—3 бруньок, це запобігає надмірному витягуванню пагонів і робить кущ компактнішим. Ягоди ожини утворюються саме на бічних дворічних відростках.

3. Обрізують одночасно з підв’язуванням гілок до опори. У червні обрізують молоді стебла заввишки 60–90 см, зрізуючи верхівки на 5 см. Якщо бічні пагони виростають до 60 см, їх укорочують на 20 см (до 40 см). Це сприяє появі нових гілочок. Старі гілки після завершення плодоношення обрізують ущент.

4. Періодично видаляють пошкоджені, зламані та хворі пагони. Навесні підмерзлі взимку верхівки вирізають до здорової бруньки.

5. У витких видів ожини зазвичай тільки вкорочують і видаляють зайві пагони при весняному підв’язуванні.

6. Кущі ожини вкриті колючками, що ускладнює догляд за ними. Тому всі роботи виконуйте у товстих рукавичках.