Запечена картопля, фарширована сиром і ковбасою, — страва дуже апетитна, ситна та смачна.
- 3 крупні картоплини
- 100 г ковбаси
- 100 г твердого сиру
- 50 г густої сметани
- 1 невелика цибулина
- зелень
- сіль
- чорний мелений перець
- олія
Картоплю відварити в мундирі до готовності. Розрізати картоплини навпіл — вийде 6 порцій. Цибулину дрібно нарізати, обсмажити в олії до рум’яності. Сир і ковбасу крупно натерти. З половинок картоплі акуратно видалити столовою ложкою м’якоть. Змішати м’якоть картоплі з цибулею, сиром і ковбасою. Залишити трохи сиру для верху. Додати сіль і перець за смаком. Додати сметану та перемішати начинку. Наповнити половинки картоплі готовою начинкою.
Форму для запікання змастити олією. Викласти фаршировану картоплю і поставити в духовку, розігріту до 200 градусів. Запікати 10–15 хв. Потім форму дістати, притрусити картоплю сиром, повернути в духовку. Запікати до розплавлення сиру.
Готову запечену картоплю притрусити свіжою зеленню.
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