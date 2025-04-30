Запечена картопля, фарширована сиром і ковбасою, — страва дуже апетитна, ситна та смачна.

3 крупні картоплини

100 г ковбаси

100 г твердого сиру

50 г густої сметани

1 невелика цибулина

зелень

сіль

чорний мелений перець

олія

Картоплю відварити в мундирі до готовності. Розрізати картоплини навпіл — вийде 6 порцій. Цибулину дрібно нарізати, обсмажити в олії до рум’яності. Сир і ковбасу крупно натерти. З половинок картоплі акуратно видалити столовою ложкою м’якоть. Змішати м’якоть картоплі з цибулею, сиром і ковбасою. Залишити трохи сиру для верху. Додати сіль і перець за смаком. Додати сметану та перемішати начинку. Наповнити половинки картоплі готовою начинкою.

Форму для запікання змастити олією. Викласти фаршировану картоплю і поставити в духовку, розігріту до 200 градусів. Запікати 10–15 хв. Потім форму дістати, притрусити картоплю сиром, повернути в духовку. Запікати до розплавлення сиру.

Готову запечену картоплю притрусити свіжою зеленню.