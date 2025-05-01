Мій син, військовослужбовець, зараз перебуває в російському полоні. Він так і не встиг оформити УБД, але дані про нього є в реєстрі ветеранів. Чи можемо ми подавати документи і які саме потрібні для взяття на облік мого сина для надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг?

Ніна Іванівна.

Законодавством передбачено, що на підставі витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ) можуть надавати пільги учасникам бойових дій, котрі, зокрема, перебувають на військовій службі (постанова Кабміну від 13.12.2024 №1420 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо використання витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни для отримання пільг деякими категоріями осіб»), роз’яснюють у Пенсійному фонді України.

Тобто органи ПФУ на підставі витягу з ЄДРВВ, який підтверджує пільговий статус учасника бойових дій, можуть внести інформацію про вашого сина (учасника бойових дій, котрий потрапив у полон) до Реєстру осіб, які мають право на пільги, та призначити йому пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Для оформлення пільг до органу ПФУ вам потрібно подати:

витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ), який виданий за вашим запитом та підтверджує наявність у вашого сина статусу учасника бойових дій;

заяву про внесення відомостей до Реєстру осіб, які мають право на пільги (постанова Кабміну від 29.01.2003 №117);

заяву про надання пільг (постанова Кабміну від 17.04.2019 №373) або

замість двох окремих заяв про внесення відомостей до Реєстру пільговиків та про надання пільг, за експериментальним проєктом, можна подати одну спрощену — про взяття на облік та надання пільг (постанова Кабміну від 27.12.2023 №1395).

Детальніше можна прочитати за посиланням — https://tinyurl.com/3e4sjfth