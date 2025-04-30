Після поранення мій чоловік за станом здоров’я був демобілізований із війська, але групу інвалідності йому ще не призначено. Помітила, що окрім інших отриманих травм, він недочуває. Напевне, то наслідки контузії. Чи має чоловік право на безоплатний слуховий апарат?

Так, звісно, має. Адже держава реалізує програму безоплатного забезпечення слуховими апаратами для захисників і захисниць України. Зокрема й ветерани війни та військовослужбовці, котрі мають порушення слуху, але ще не отримали статусу особи з інвалідністю, можуть розраховувати на безоплатний слуховий апарат, підтверджують у Мінветеранів.

ЯК ОТРИМАТИ

* Потрібно звернутися до свого лікаря (сімейного, терапевта або педіатра), який направить до сурдолога.

* Пройти в нього обстеження та отримати медичний висновок.

* Знайти медичний заклад, який бере участь у програмі (актуальний перелік закладів — https://mva.gov.ua/…/perelik-zakladiv-ohoroni-zdorovya...).

* Подати документи, зокрема:

паспорт громадянина України;

посвідчення ветерана війни або інших документ, що підтверджує статус;

направлення від особистого лікаря;

висновок військово-лікарської комісії — для військовослужбовців чи витяг з рішення ЕКОПФО (або чинне рішення МСЕК) про встановлення інвалідності та рекомендації індивідуальної програми реабілітації;

результати вимірювання гостроти слуху — аудіограму, яку надає лікар-сурдолог після обстеження;

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності).

* Пройти процедуру підбору та індивідуального налаштування слухового апарата.

* Отримати безоплатний слуховий апарат і рекомендації щодо його використання та догляду.

У разі відмови в отриманні апарата можна звернутися на гарячу лінію МОЗ: 0 800 505 201.