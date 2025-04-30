Внук, якому невдовзі виповниться 16, «підбурює» мене, 65-річного, вивчитися на водія (прав я так і не отримав за своє довге життя): мовляв, разом будемо навчатися в автошколі. А чи не зарано і чи не запізно нам? І що потрібно для такого навчання?

Борис Михайлович.

В Україні не передбачена гранична межа віку для отримання посвідчення водія. Тобто стати кермувальником може людина старшого віку за умови відсутності медичних протипоказань. Однак законодавством чітко регулюється питання щодо мінімального віку для отримання посвідчення водія, зазначають у Головному сервісному центрі МВС.

Отже, в Україні починаючи з 16 років можливо проходити навчання та отримати посвідчення водія. Але це стосується транспортних засобів тільки категорій А та А1, тобто мопедом чи мотоциклом. А керування вантажівкою з причепом — з 19 років, а тролейбусом чи трамваєм — з 21 року.

Відповідно до Закону України «Про дорожній рух», право на керування транспортними засобами надається особам, які досягли:

16 років — категорії А1, А;

18 років — категорії В1, В, С1, С;

19 років — категорії BE, C1E, СЕ;

21 років — категорії D1, D, D1E, DE, Т.

Аби отримати посвідчення водія, необхідно освоїти правила дорожнього руху відповідно до Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв. Це можливо зробити як самостійно, так і в акредитованому навчальному закладі. Далі скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Після успішного складання тестування кандидат у водії проходить практичну підготовку в автошколі, складає внутрішній практичний іспит. Далі — в сервісному центрі МВС.

Для складання іспитів у сервісному центрі МВС необхідно підготувати пакет документів:

паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації або ID-картку чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон (надається разом із довідкою про місце проживання);

медична довідка про придатність до керування транспортним засобом обраної категорії;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

наявне посвідчення водія (у разі отримання права на керування транспортними засобами іншої категорії).

Вартість складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС складає 250 грн, а практичного — 420 грн.

Послуги в територіальних підрозділах надають за попередньою реєстрацією в системі «Е-Запис» або терміналі самообслуговування, розташованому в приміщенні сервісного центру МВС.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88.