На затоплених унаслідок теракту росіян на Каховській ГЕС територіях можуть виникнути різні хвороби, насамперед — пов’язані з обмеженим доступом до чистої води: гепатит А, сальмонельози, шигельози, гострі кишкові інфекції, зокрема холера та ботулізм, застерігають у МОЗ.

ХОЛЕРА ПОШИРЮЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЗАБРУДНЕНУ ВОДУ ТА ЇЖУ

Під час війни або стихійних лих, оскільки люди змушені жити без належних санітарних умов, завжди підвищується ризик виникнення спалаху холери. В поточній ситуації це може бути змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, відтак — і забруднення колодязів.

Холера спричиняє сильну діарею, що може призвести до різкого зневоднення організму. Перші її симптоми: частий пронос — до 10 і більше разів на добу, блювота, біль у животі. Якщо не розпочати лікування, сильне зневоднення може призвести до шоку, коми та смерті протягом кількох годин. У перші дні хвороби людина втрачає до 10 л рідини.

Ознаки сильного зневоднення:

✔ спрага, сухість у роті; темно-жовтий колір сечі, зменшення кількості сечі під час сечовипускання;

✔ головний біль;

✔ судоми м’язів;

✔ різка зміна рис обличчя: западання очей, посиніння губ і вушних раковин;

✔ погіршення стану шкіри: втрата пружності, шкіра легко збирається в складки і довго розправляється, руки та ноги стають зморшкуватими;

✔ холодна шкіра за нормальної або зниженої температури тіла;

✔ задишка та різка слабкість;

✔ запаморочення;

✔ прискорене серцебиття та дихання;

✔ сонливість, млявість, розгубленість і дратівливість;

✔ можлива короткочасна втрата свідомості.

Щоб уникнути захворювання, населення має дотримуватися таких рекомендацій:

✔ у жодному разі не пити та не використовувати сиру воду;

✔ мити руки, фрукти й овочі водою, в якості якої впевнені;

✔ за можливості уникати контакту з брудною водою;

✔ термічно обробляти м’ясо та рибу;

✔ не збирати мертву рибу (або ту, що вмирає), яка залишилася на обмілілих унаслідок підриву КГЕС водоймах, та в жодному разі не вживати, адже жоден спосіб приготування не зробить її безпечною.

БОТУЛІЗМ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПАРАЛІЧУ

Одну з найбільших загроз може становити ботулізм, що виникає в результаті вживання продуктів, отруєних токсинами, що виробляються бактеріями-збудниками хвороби. (У цій ситуації підтоплення багатьох регіонів велику загрозу несе риба!). Цей токсин є одним із найсильніших з усіх відомих біологічних отрут.

Збудник ботулізму стійкий до впливу зовнішніх факторів. Ігнорування хвороби або неправильне та несвоєчасне лікування може призвести до паралічу і навіть смерті.

Симптоми:

✔ виражена втома, слабкість, запаморочення, нудота, головний біль;

✔ початкові симптоми зазвичай супроводжуються зниженням чіткості зору (неможливо читати дрібний текст), «пеленою» перед очима, сухістю в роті та горлі, а також утрудненням під час ковтання та мовлення;

✔ блювота, запор і здуття живота;

✔ параліч дихальних м’язів.

Підвищення температури (гарячка) і втрата свідомості не характерні для ботулізму.

Медична система України готова до можливих випадків ботулізму. Протиботулінічна сироватка є в достатній кількості, запевняють у МОЗ. Негайно зверніться по медичну допомогу, якщо у вас є будь-який із симптомів цих кишкових інфекцій. Не займайтеся самолікуванням!