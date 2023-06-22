На затоплених унаслідок теракту росіян на Каховській ГЕС територіях можуть виникнути різні хвороби, насамперед — пов’язані з обмеженим доступом до чистої води: гепатит А, сальмонельози, шигельози, гострі кишкові інфекції, зокрема холера та ботулізм, застерігають у МОЗ.
ХОЛЕРА ПОШИРЮЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЗАБРУДНЕНУ ВОДУ ТА ЇЖУ
Під час війни або стихійних лих, оскільки люди змушені жити без належних санітарних умов, завжди підвищується ризик виникнення спалаху холери. В поточній ситуації це може бути змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, відтак — і забруднення колодязів.
Холера спричиняє сильну діарею, що може призвести до різкого зневоднення організму. Перші її симптоми: частий пронос — до 10 і більше разів на добу, блювота, біль у животі. Якщо не розпочати лікування, сильне зневоднення може призвести до шоку, коми та смерті протягом кількох годин. У перші дні хвороби людина втрачає до 10 л рідини.
Ознаки сильного зневоднення:
✔ спрага, сухість у роті; темно-жовтий колір сечі, зменшення кількості сечі під час сечовипускання;
✔ головний біль;
✔ судоми м’язів;
✔ різка зміна рис обличчя: западання очей, посиніння губ і вушних раковин;
✔ погіршення стану шкіри: втрата пружності, шкіра легко збирається в складки і довго розправляється, руки та ноги стають зморшкуватими;
✔ холодна шкіра за нормальної або зниженої температури тіла;
✔ задишка та різка слабкість;
✔ запаморочення;
✔ прискорене серцебиття та дихання;
✔ сонливість, млявість, розгубленість і дратівливість;
✔ можлива короткочасна втрата свідомості.
Щоб уникнути захворювання, населення має дотримуватися таких рекомендацій:
✔ у жодному разі не пити та не використовувати сиру воду;
✔ мити руки, фрукти й овочі водою, в якості якої впевнені;
✔ за можливості уникати контакту з брудною водою;
✔ термічно обробляти м’ясо та рибу;
✔ не збирати мертву рибу (або ту, що вмирає), яка залишилася на обмілілих унаслідок підриву КГЕС водоймах, та в жодному разі не вживати, адже жоден спосіб приготування не зробить її безпечною.
БОТУЛІЗМ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПАРАЛІЧУ
Одну з найбільших загроз може становити ботулізм, що виникає в результаті вживання продуктів, отруєних токсинами, що виробляються бактеріями-збудниками хвороби. (У цій ситуації підтоплення багатьох регіонів велику загрозу несе риба!). Цей токсин є одним із найсильніших з усіх відомих біологічних отрут.
Збудник ботулізму стійкий до впливу зовнішніх факторів. Ігнорування хвороби або неправильне та несвоєчасне лікування може призвести до паралічу і навіть смерті.
Симптоми:
✔ виражена втома, слабкість, запаморочення, нудота, головний біль;
✔ початкові симптоми зазвичай супроводжуються зниженням чіткості зору (неможливо читати дрібний текст), «пеленою» перед очима, сухістю в роті та горлі, а також утрудненням під час ковтання та мовлення;
✔ блювота, запор і здуття живота;
✔ параліч дихальних м’язів.
Підвищення температури (гарячка) і втрата свідомості не характерні для ботулізму.
Медична система України готова до можливих випадків ботулізму. Протиботулінічна сироватка є в достатній кількості, запевняють у МОЗ. Негайно зверніться по медичну допомогу, якщо у вас є будь-який із симптомів цих кишкових інфекцій. Не займайтеся самолікуванням!
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