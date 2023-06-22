Ви коли-небудь додавали авокадо до молочного коктейлю? Якщо ні, то обов’язково спробуйте. У поєднанні з полуницею та бананом виходить смачним, вершковим і ніжним, наче морозиво. Та ще й доволі поживним.

150 г полуниці

1 стигле авокадо

1 стиглий великий банан

350 мл молока

1 столова ложка цукру (за бажання)

Улітку важко їсти повноцінні, ситні сніданки. У такому разі виручить вітамінний коктейль. Він освіжить, наситить організм корисними елементами та зарядить енергією на весь день. Кількість інгредієнтів розрахована на 2 порції.

Перекласти промиту й просушену полуницю в блендер. Додати очищений авокадо, банан, цукор, влити молоко. Змішати все до однорідності. Розлити по склянках.

Порада: банан обов’язково має бути зрілим — саме такий найсолодший і має пломбірний смак. Авокадо також потрібно зріле — воно має бути як вершкове масло. Замість полуниці можна взяти малину. А молоко замінити кефіром. За бажання додати столову ложку цукру, але якщо банан зрілий, то коктейль і так вийде солодким.