Прочитала в «Порадниці» статтю про те, як лікувати бородавки, і хочу поділитись власним досвідом. Одразу наголошу: нікого не запевняю, що бородавки треба лікувати саме так, і що цей спосіб буде помічним для інших, лише розповідаю, як їх вилікували в нашої дитини.

У доньки-підлітка виросли бородавки на обох руках. Це було дуже неприємно, дитина комплексувала. Куди лишень не звертались! Лікарі розповідали, що виною всьому вірус, і жодних конкретних порад не давали. Кілька разів нам радили кріотерапію, однак там, де цікавилась, виведення однієї бородавки коштувало 120–130 грн. Порахувавши їх кількість у дитини, зрозуміла, що це буде коштувати кількох моїх місячних зарплат. Було над чим замислитись. Одного разу дитина проходила плановий огляд у центрі спортивної медицини (вона займається спортом), де їй порадили пройти курс лікування препаратом Протефлазід (противірусний). Одразу зауважу, що він дуже недешевий, і ми знову завагались, бо потрібно було купити 2 пляшечки. Однак вирішили таки придбати і курс сумлінно пройшли. Крім того, намагались лікуватись чистотілом. Його у нас у дворі, на щастя, вистачає, однак донька відмовлялась від таких обробок, бо чистотіл залишає сліди на шкірі. Тоді нам порадили олію чистотілу. Я пригадала, що цим засобом ми за пару разів вилікували бородавку в кішки, а також застарілі мозолі в мами. Придбали олію (всього 6,50 грн за пляшечку) і почали обробляти доньці бородавки на ніч. Хтось зі знайомих сказав, що важливо особливо ретельно обробляти найбільші бородавки (ніби від них утворюються менші). Не знаю, чи це правда, але так і робили. Зауважу, олія чистотілу пече, тому, щоб не спричинити опіки шкіри, потрібно здійснювати обробки дуже обережно. Уже тижнів за два від бородавок не лишилось і сліду. Руки ідеально чисті. Наголошу: не знаю точно, що саме допомогло, і нагадую, що будь-яке лікування не можна розпочинати без консультації з лікарем. Будьте здорові!

Марина. м. Київ.