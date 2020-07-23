ЗА КРОК ДО НЕВДАЧІ

Інтрига у боротьбі за друге місце в УПЛ цього року зберігалася до останнього — на срібло претендували одразу три команди: «Динамо», «Зоря» та «Десна». Минулого четверга передостанній тур чемпіонату пройшов досить цікаво. Центральний поєдинок туру і, можливо, головний матч другої частини сезону, в якому «Динамо» приймало «Зорю», виправдав очікування. Чотири голи, високий темп і напруга в зустрічі — головні атрибути дійсно якісного футболу на Олімпійському. Початок матчу виявився невдалим для підопічних Олексія Михайличенка — на другій хвилині луганчани вийшли вперед завдяки майстерності Громова — 0:1. «Динамівці» зуміли зрівняти рахунок на 14-й хвилині. Буяльський віддав точний пас на Циганкова, а той пробив у дотик — 1:1. А через дві хвилини «біло-сині» змогли вийти вперед завдяки чудовому голу від Сидорчука — 2:1. Третій гол у ворота суперника забив Циганков і таким чином оформив дубль — 3:1. А ось «Десна» свої мрії про Лігу чемпіонів змушена була відкласти як мінімум на сезон. У домашньому матчі з «Олександрією», яка втратила будь-яку турнірну мотивацію, підопічні Олександра Рябоконя поступилися — 1:3. Тож для потрапляння «Динамо» до когорти найсильніших європейських клубів потрібно було не програти «Колосу». А ось «Зорі» — перемогти вдома «Десну» й сподіватися на поразку «білосиніх». Відверто кажучи, в такий сценарій не вірили навіть затяті вболівальники луганчан. Однак, як показали реалії, — все можливо. «Динамо» знову розчарувало вболівальників. У другому таймі ситуація для команди Михайличенка стала критичною. Атака ковалівців завершилася навісом із лівого флангу і точним ударом головою у виконанні Лисенка. Наприкінці матчу «Колос» забив і другий гол — 2:0. Утім, столичний клуб завершив сезон-2019/20 Favbet Ліги на другому місці й отримав путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів. Кияни за це повинні аплодувати «Зорі». Команда Віктора Скрипника не змогла дотиснути «Десну». Як результат, нічия — 1:1. «Колос» зайняв останнє місце у верхній шістці Favbet Ліги. Команда Костишина зіграє з СК «Дніпро-1» у півфіналі плей-офф за вихід у Лігу Європи.

СТАЛО ВІДОМО, КОЛИ ПОЧНЕТЬСЯ НОВИЙ СЕЗОН

Клуби Української Прем’єр-ліги затвердили проєкт календаря сезону-2020/21. Базовою датою старту наступного сезону буде 22 серпня. До зимової паузи буде зіграно 13 турів — останній призначено на 12 грудня. Весняна частина сезону розпочнеться 13 лютого, а чемпіонат повинен закінчитися до середини травня. Поєдинок за Суперкубок заплановано на 25 серпня. Фінал Кубка України пройде наступного року 12 травня. Тепер цей графік має затвердити Українська асоціація футболу. Черговий скандал у Першій лізі. Як відомо, після матчу «Агробізнес» — «Минай» арбітр Юрій Іванов написав заяву в поліцію з приводу того, що президент «Агробізнесу» Олег Собуцький, «спричинив йому тілесні ушкодження». Однак за словами Собуцького, на стадіоні ніхто нікого не бив, він піддав сумніву заяву арбітра, підкресливши, що готовий свідчити в правоохоронних органах. Тож далі буде…

ВИЗНАЧИВСЯ ФІНАЛІСТ КУБКА АНГЛІЇ

У першому півфіналі зустрілись «Арсенал» та «Манчестер Сіті». Цікаво, що це було протистояння вчителя Гвардіоли з його учнем Артетою. І молодший переграв старшого! Джокером став П’єр-Емерік Обамейянг. Саме габонець оформив дубль і забезпечив канонірам такий важливий для них фінал.

«АТАЛАНТА» ВТРАТИЛА ОЧКИ

Руслан Маліновський («Аталанта») вийшов в основі на матч проти «Верони», але цього разу не зміг забезпечити команді чергові три очки. Забивши на 50-й хвилині (Сапата), команда з Бергамо майже одразу пропустила. Таким чином, команда Гасперіні втратила можливість ситуативно обійти «Інтер». А ось «Мілан» піднявся на шосте місце після розгрому «Болоньї» з рахунком 5:1.

Олександр СЕРГІЄНКО.