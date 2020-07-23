Чавунний посуд чудовий тим, що частіше і довше на ньому готуєте, то кращим він стає. Напевно багато хто знає, що в старій чавунній сковороді, що дісталася від бабусі, виходить найсмачніша їжа. І якщо дотримуватися всіх правил по догляду, цей посуд вас не розчарує і послужить довгі роки.

Купивши нову сковороду, в першу чергу відмийте її від заводського мастила. Потім насипте товстий шар солі і нагрівайте на повільному вогні протягом 30 хв., часто перемішуючи. Зніміть з вогню, остудіть сковороду і паперовим рушником очистіть від залишків солі. Злегка намастіть поверхню олією, втираючи. В результаті цієї процедури створюється шар, який захищає від іржі та має невеликі антипригарні властивості.

Збираючись готувати на сковороді, нагрівайте її поступово, бо чавун дуже не любить різкого розжарювання. У разі перегріву зніміть сковороду з вогню і дайте трохи охолонути. Лише після цього можна продовжувати приготування їжі.

Зберігати чавунний посуд потрібно в сухому, вентильованому місці. Деякі виробники рекомендують перед тим, як помістити виріб на зберігання, змастити його олією, але й без цього при дотриманні інших правил з ним нічого не станеться, якщо тільки приміщення не дуже вологе.

Чавун не любить довгих простоїв в роботі. При нормальному використанні (хоча б два рази на тиждень) на його поверхні утворюється шар, який не дає продуктам пригорати. Якщо ж готувати на сковорідці кілька разів на рік, вона втратить свої антипригарні властивості.

Відмивайте сковороду відразу. Якщо надовго замочити її в мийному розчині, він зруйнує антипригарний шар.

Після миття виріб потрібно як слід просушити. Кращий спосіб — це поставити його на кілька хвилин на вогонь до повного висихання.

Зберігати приготовлену їжу в цій сковороді не рекомендують, тому залишки перекладайте в інший посуд.

Підготувала Діана ШЕПЕЛЬ.