Такий цілющий салат з кропивою, огірком, зеленню та яйцем стане чудовою вітамінною стравою для підтримки вашого здоров’я. Кропиву слід збирати молоденьку — вона ніжна, смачна і корисна.

3 середні свіжі огірки

4 варені яйця

1 пучечок кропиви (100 г)

по пів пучечка зеленої цибулі, петрушки та кропу

2 зубчики часнику

4 столові ложки густої сметани

сіль

чорний мелений перець

Для заправки в невелику миску кладемо густу жирну сметану (150 г), додаємо вичавлений часник, сіль і мелений перець за смаком. Усе перемішуємо і даємо настоятися в холодильнику, поки готуємо салат.

Свіжу кропиво промиваємо, заливаємо холодною водою. Зливаємо її та заливаємо кропиву окропом. Буквально кілька секунд — і від пекучості не залишиться й сліду. Збираємо кропиву в грудку та віджимаємо — можна використовувати далі (нехай остигає).

Огірки та яйця нарізаємо довільними кубиками. Зелень і кропиву дрібно рубаємо ножем. Викладаємо в миску. Заправляємо соусом. Подаємо відразу.

Готуйте на здоров’я!

Людмила БОРИСЕНКО. Житомирська обл.