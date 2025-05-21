Такий цілющий салат з кропивою, огірком, зеленню та яйцем стане чудовою вітамінною стравою для підтримки вашого здоров’я. Кропиву слід збирати молоденьку — вона ніжна, смачна і корисна.
- 3 середні свіжі огірки
- 4 варені яйця
- 1 пучечок кропиви (100 г)
- по пів пучечка зеленої цибулі, петрушки та кропу
- 2 зубчики часнику
- 4 столові ложки густої сметани
- сіль
- чорний мелений перець
Для заправки в невелику миску кладемо густу жирну сметану (150 г), додаємо вичавлений часник, сіль і мелений перець за смаком. Усе перемішуємо і даємо настоятися в холодильнику, поки готуємо салат.
Свіжу кропиво промиваємо, заливаємо холодною водою. Зливаємо її та заливаємо кропиву окропом. Буквально кілька секунд — і від пекучості не залишиться й сліду. Збираємо кропиву в грудку та віджимаємо — можна використовувати далі (нехай остигає).
Огірки та яйця нарізаємо довільними кубиками. Зелень і кропиву дрібно рубаємо ножем. Викладаємо в миску. Заправляємо соусом. Подаємо відразу.
Готуйте на здоров’я!
Людмила БОРИСЕНКО. Житомирська обл.
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