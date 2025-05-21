Така клумба має безліч переваг. Вона естетична, довговічна, проста у виготовленні та мобільна, а це означає, що за потреби її можна легко розібрати або перенести на інше місце. Щоб створити таку клумбу, достатньо підготувати ділянку та викласти по периметру шлакоблоки. В результаті отримаєте високу клумбу або грядку, яку всередині заповнюють землею та висаджують рослини. Однак основна «родзинка» такої клумби в іншому: шлакоблоки мають великі отвори, які теж засипають землею і всередині висаджують компактні рослини. Чимало моїх знайомих висаджують там полуницю, а з квітів — чорнобривці, петунії тощо. Краса неймовірна!

Серед недоліків варто відзначити хіба що значну вагу блоків.

Людмила ГОРИНЧИНА. м. Київ.