У пору найбільшої активності сонця важливо захищатися від його негативного впливу, аби шкіра не зазнала сонячних опіків. Варто пам’ятати також, що це може бути будь-яка частина тіла — навіть мочки вух, губи і шкіра голови, застерігають у МОЗ. А що робити, коли опіку все ж таки не вдалося уникнути?

Найперше, важливо правильно якомога швидше зменшити дискомфорт і запобігти подальшому ушкодженню шкіри. Як це зробити?

Передусім сховайтеся в тінь або приміщення, щоб уникнути подальшого впливу сонця.

Періодично приймайте прохолодний душ або ванну — це допоможе охолодити шкіру. Уникайте використання мила, адже воно може сприяти ще більшій сухості шкіри.

Прикладайте до уражених ділянок прохолодні вологі рушники на 10–15 хв. кілька разів на день.

Не використовуйте жирні креми та лосьйони, а також засоби на основі спирту.

Водночас можна зволожувати шкіру кремами, які містять алое вера, щоб заспокоїти її. Пийте більше води. Сонячний опік притягує рідину до поверхні шкіри і відводить її від решти тіла. Вживання додаткової води після сонячного опіку допомагає запобігти зневодненню.

Якщо на шкірі зʼявилися пухирі, дайте їм загоїтися. Не здирайте їх, щоб уникнути інфекції. Якщо пухир лопнув, обробіть його антисептиком і накладіть стерильну повʼязку.

Уникайте тісного одягу, який може тертися об уражену шкіру.

Якщо ж у вас зʼявилися пухирі на обличчі, руках, або вони покривають велику частину тіла, якщо місце опіку сильно набрякло, маєте головний біль, нудоту, запаморочення або ознаки інфекції (гній, сильний біль, почервоніння навколо пухирів), і покращення не наступає впродовж кількох днів, — негайно зверніться до лікаря.