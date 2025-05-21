Щодня о 9 год. Україна вшановує пам’ять загиблих унаслідок збройної агресії рф. Військових і цивільних. Рідних і незнайомих. І кожна громада може зробити свій внесок у цей ритуал подяки, пошани та пам’яті. Як саме? Покрокову інструкцію надають у Мінветеранів.

Перший крок — зібратися та поговорити з фахівцями структурних підрозділів вашої громади, відповідальними за:

цивільний захист;

співпрацю з медіа та зв’язки з громадськістю;

ІТ-технології;

адміністративні послуги;

кадрову політику.

Це необхідно, щоб спланувати, хто і за що буде відповідальний.

Найважливіший крок — офіційне рішення місцевої ради.

Потрібно зібратися на засідання місцевої ради, де має бути ухвалено колегіальне рішення про впровадження Хвилини мовчання. У ньому важливо прописати основні кроки та відповідальних осіб.

Що звучить

У громадах під час Хвилини мовчання можна використовувати ось такий варіант тексту оголошення, створений разом із Українським інститутом національної пам’яті.

«Увага, щодня о 9-й годині ранку в Україні оголошується Загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо Вас зупинитися, відкласти справи і подумки згадати дорогих Вам людей — цивільних і військових — які загинули під час війни росії проти України. Хвилина мовчання — це прояв поваги та вдячності. Вшануймо наших співгромадян, будьмо гідними наших захисників і захисниць!»

Його легко адаптувати для кожної громади. Також можна звантажити вже готовий аудіозапис: https://drive.google.com/…/1NcnQe0vvwyVJZCN28pats…

Технічне виконання

Якщо у вашому населеному пункті чи громаді є гучномовці або загальні системи оповіщення, можете обирати, що саме будете використовувати під час оголошення Хвилини мовчання.

Коли плануєте сповіщати про Хвилину мовчання через загальну систему оповіщення — цим має займатись відповідний структурний підрозділ, наприклад, із питань цивільного захисту.