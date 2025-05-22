Довгий час я працювала на одному з підприємств Луганщини. Тепер моє рідне місто під російською окупацією. Як можу підтвердити періоди своєї роботи на підприємстві, розташованому на тимчасово окупованій території?

Валентина.

Для підтвердження періодів роботи на підприємствах, які розташовані на ТОТ, заявник подає трудову книжку та зазначає в заяві дані про свідків, які знають заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації і мають документи про свою роботу за період, щодо якого вони підтверджуватимуть роботу заявника, роз’яснюють у ПФУ.

Основним документом, що підтверджує стаж роботи за період до впровадження персоніфікованого обліку, є трудова книжка.

Якщо в трудовій книжці є записи з виправленням або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи до 1 січня 2004 року, — підтвердження періодів роботи на підприємствах, в установах, організаціях, які розташовані на тимчасово окупованій території, здійснюють Комісії з питань підтвердження стажу роботи, що дає право на призначення пенсії, створені при головних управліннях ПФУ (постанова правління ПФУ від 10.11.2006 №18-1).

Для підтвердження періодів роботи на тимчасово окупованій території заявник (його законний представник або представник, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально) подає до будь-якого територіального органу ПФУ незалежно від території обслуговування цього органу такі документи:

заяву про підтвердження стажу роботи;

трудову книжку;

інші документи про стаж роботи.

За відсутності документів про наявний стаж роботи і неможливості їх одержання у разі, коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються (розміщувалися) на ТОТ, у зоні проведення бойових дій, стаж роботи встановлюють на підставі показань не менше двох свідків (постанова КМУ від 12.08.93 №637).

Для підтвердження періодів роботи на підприємствах, які розташовані на ТОТ, заявник (його представник) подає трудову книжку та зазначає в заяві дані про свідків (не менше двох), які знають заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (у тому числі в колгоспі) і мають документи про свою роботу за період, щодо якого вони підтверджуватимуть роботу заявника.

Опитування свідка, який проживає на території України, проводить територіальний орган Пенсійного фонду за місцем його проживання. Запрошення свідку надсилають протягом трьох робочих днів з дня звернення заявника до територіального органу ПФУ. Опитування проводить територіальний орган Пенсійного фонду України, який обирає свідок.

Свідок, який проживає за межами України, надсилає заяву, в якій зазначає інформацію про спільний період роботи на одному підприємстві із заявником, легалізовану відповідно до законодавства або дипломатичним представництвом чи консульською установою України в державі проживання свідка. До заяви додають завірені копії документів про роботу за період, який він підтверджує.

За результатами складених актів та/або заяв з документами комісія ухвалює рішення щодо підтвердження стажу роботи або відмову в його підтвердженні.