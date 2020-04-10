Відомо, що робота своїми руками позбавляє тривожності (якої зараз предостатньо) і дарує гарний настрій. Саме це і необхідно всім бабусям і мамам під час шкільного карантину. Займіться з дітками ліпленням із солоного тіста і зробіть красиві великодні підставочки для яєць. Час за спільною творчістю пролітає непомітно і захоплює дітей, тому на витівки у них часу точно не залишиться.

РЕЦЕПТ ТІСТА:

* склянка борошна

* 0,5 склянки дрібної солі

* 0,5 склянки борошна

* 2 столові ложки клею ПВА

Для білого тіста в мисці з’єднайте борошно, сіль, поступово влийте воду. Тісто вимісіть, воно не повинно липнути до рук. Має вийти, як на вареники. Якщо тісто липне, підсипте борошна. Для темного тіста замість води використовуйте кавовий відвар: столову ложку кави залийте 0,5 склянки окропу, дайте охолонути. Відвар процідіть і замісіть тісто за рецептом.

З темного тіста скачайте 2 кульки: побільше та поменше. З більшої сформуйте руками чашечку. Меншу кульку придавіть рукою, щоб вийшло рівне коло — це буде підставка. Трохи змочіть пензликом з водою низ чашечки і приєднайте до підставки — так вони надійно склеяться одне з одним. З білого тіста скачайте невеликі кульки, трохи притисніть. Серединку вдавіть трубочкою для коктейлю. Від серединки ножем зробіть надрізи. Пальцями сформуйте округлі пелюстки. Трохи змочіть квіточки водою і приклейте до підставки. З темного тіста скачайте кульки для центру квіточок і приклейте за допомогою води. З даної кількості тіста вийде приблизно 5–6 підставочок. Застеліть деко фольгою або пергаментом і поставте підставки сушитися в духовку приблизно на 2 години за температури 50–75 градусів. Потім духовку вимкніть і залиште в ній підставки до охолодження. За необхідності поставте ще в духовку на досушування. Можна поставити сушитися на батарею опалення, але це займе 2–3 дні. За бажанням, підставки можна пофарбувати гуашшю, акриловими фарбами. Можна і аквареллю, але щоб пензлик не був занадто вологим — ця фарба може розмочити виріб. Для роботи під фарбування робіть підставки тільки з білого тіста.

З солоного тіста можна робити не лише підставки, а й інші вироби і прикраси для дому: свічники, фігурки для дитячих ігор (конячок, лялечок), красиві настінні підвіски та багато іншого.

Майструвала Діана ШЕПЕЛЬ.