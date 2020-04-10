У цьому році через аномально теплу погоду кліщі активізувалися набагато раніше. Про це повідомляє РБК-Україна на своєму сайті. Ці комахи є переносниками небезпечних захворювань і можуть завдати величезної шкоди людям. Паразити полюють у теплу погоду, чекаючи на свою жертву в траві або на гілках чагарників. Що ж спричинило масову появу іксодових кліщів?

З таким питанням «Порадниця» звернулась до Тетяни ЄГОРОВОЇ, кандидата медичних наук, експерта Департаменту охорони здоров’я м. Києва. Тетяна Андріївна також розповіла про заходи захисту від комах, і що робити, якщо кліщ все-таки вкусив. Як стверджує Тетяна Андріївна, хворі звертаються за медичною допомогою з приводу укусів кліщів майже цілий рік. Це пов’язано з тим, що в нас змінився клімат. Якщо раніше пік звернень починався з травневих свят, під час масового виходу людей на природу, то на сьогоднішній день є пацієнти, які зверталися навіть у зимові місяці. Це, по-перше.

По-друге, кліщів стало значно більше. Можливо, це пов’язано з тим, що не обробляються лісопаркові зони, як це робилося раніше, а також зі зміною погодних умов. Звернень з фактом укусу, відповідно, теж побільшало. Основне, що мають знати люди, — існують кліщі, які переносять хворобу Лайма, або бореліоз. Тому треба завжди уточнювати факт, чи була людина на природі.

ПРОФІЛАКТИКА

Якщо проводите час на свіжому повітрі, потрібно дотримуватися заходів профілактики: виходити у лісопаркову зону в закритому одязі. Найкраще, якщо верхній одяг буде світлий з гладких тканин, на яких кліщу втриматися складніше. Футболка має бути заправлена в штани, а низ штанин — в шкарпетки, адже це найбільш вірогідний шлях проникнення кліща. Шию захистіть хустинкою, щоб вона щільно прилягала до тіла. Обов’язково оглядайте себе, дітей і тварин. Дуже важливо, повернувшись додому, перевірити, може, щось залишилося на речах. Потім, за можливості, їх відкласти і подивитися через деякий час, чи немає на них кліщів, і випрати. Обов’язково слід використовувати репеленти, на яких чітко написано, що вони від кліщів. В інструкції вказано, скільки вони діють, треба її дотримуватися.

Вирушаючи на природу, візьміть із собою одноразові рукавички, антисептичні засоби — йод, спирт, вату, а також пінцет або спеціальне пристосування для видалення кліщів.

ЯКЩО ПОМІТИЛИ УКУС

Помітивши укус кліща, негайно звертайтеся до травмпункту, де його видалять. Якщо це сталося на дачі, на природі, де немає травмпункту, його можна видалити самостійно. Хибною є думка, що на кліща потрібно капнути олією або жиром, і він «задихнеться». Такого не буває. Тому найголовніше, якщо немає можливості звернутися до фахівців, не брати його голими руками, інакше з’являється ризик інфікування. Потрібно надіти рукавички або зробити це за допомогою серветки. Намагайтеся обов’язково кліща викручувати проти годинникової стрілки за правилом гвинтика, щоб повністю дістати його, не залишивши головки. (Є думка, що кліщі вкручуються в шкіру, як гвинтики. — Авт.). Якщо все-таки голівка кліща відірвалася, потрібно звернутися до трампункту, щоб її видалили. Не треба намагатися зробити це самому. Лікар оцінить ситуацію і прийме рішення про призначення лікування. За місцем укусу слід спостерігати протягом місяця. Якщо навколо нього з’являється почервоніння, отже, почалася мігруюча еритема (тому що вона розповзається). Раніше був такий тест. Обводили контур навколо червоної плями і дивилися вранці. Якщо пляма збільшувалася, отже, поширюється еритема. Таким чином діагноз можна поставити навіть без аналізів. Але у 10 відсотків випадків мігруючої еритеми не буває. Це дуже маленький відсоток, але він все-таки існує.

Для того, щоб уникнути такого стану, лікар зазвичай рекомендує через 3—4 тижні, не раніше, здати аналіз на антитіла, щоб бути впевненим, що людина не заразился. При появі мігруючої еритеми пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем-інфекціоністом, який призначить

адекватну терапію. Лікування цього захворювання полягає в призначенні антибактеріальної терапії.

Підготувала Валентина ГАРКАВА.